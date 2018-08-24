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Şile Ayazma Plajı'nın boşaltılması için uyarılar yapılıyor

Şile Ayazma plajının boşaltılması için uyarılar yapılıyor. Ancak sahildekiler uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor.

  • DHA
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Şile'de Sofular ve Ağva'da iki kişinin denizde kaybolması üzerine ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kaymakamlık  denize girmeyi yasakladı. Kayıp 2 genci arama çalışmaları devam ediyor. 
 
Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırılmaya çalışıyor. Ancak denizde bulunanlar, dalgalara ve uyarılara rağmen dnize girmeye devam ediyor. 

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