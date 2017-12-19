Şile yolundaki gözlemecilerde yangın çıktı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şile Yolu Üvezli Mevkii'ndeki ahşap yapıdan oluşan 20 gözlemeci dükkanından birinde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak bölümünde başlayan yangın bir anda dükkanın diğer bölümlerine sıçradı. Yükselen alevler yandaki dükkana da sıçradı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şile Yolu Üvezli Mevkii'ndeki ahşap yapıdan oluşan 20 gözlemeci dükkanından birinde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak bölümünde başlayan yangın bir anda dükkanın diğer bölümlerine sıçradı. Yükselen alevler yandaki dükkana da sıçradı.

Dükkanları yanan işletmecilerin gözyaşı döktükleri görüldü. Şile Kaymakamı Salih Yüce yangın söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.