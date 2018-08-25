Şile'de denize girdikten sonra kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı

Perşembe günü babası ve kız kardeşiyle birlikte Şuayipli Mahallesi İncir ağızı mevkiinde boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan Kocalı'nın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı. Kocalı'nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu. Kocalı'nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay perşembe öğle saatlerinde Şile Ağva'da bulunan bir koyda meydana geldi. İki kız kardeş ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittikleri koyda denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan genç kızlar çığlık atmaya başladı. Kıyıda bulunan baba kızlarının sesini duyu denize koştu. İlk olarak Kezban Kocalı'yı kurtaran baba kızını kıyıya çıkardıktan sonra diğer kızı Elif Kocalı'yı kurtarmak için denize döndü.

Bu sırada kardeşinin çığlıklarına dayanamayan Kezban Kocalı, tekrar denize koştu. Dalgaların arasında kaybolan Kezban Kocalı'dan iki gündür haber alınamıyordu. Elif Kocalı ise Şile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Elif Kocalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.