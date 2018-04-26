Silivri’de bir kadını silahla öldüren şahıs intihar etti

Edinilen bilgilere göre olay, Silivri'de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Mustafa B. isimli şahıs, siteye gelerek iki çocuk annesi Şennur T. isimli kadını silahla vurdu. Saldırgan daha sonra silahı kendisine doğrulttu ve intihar etti. Mustafa B., olay yerinde hayatını kaybederken, Şennur T., isimli kadın da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.