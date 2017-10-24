Silivri'de dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik İstasyonu'nda, asayiş, narkotik, özel harekat ve trafik polislerinin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında, durdurulan bir takside yolcu olarak bulunan B.Ö'nün (20) üzeri arandı. Şahsın üzerinde 10 bin lira, 19 Cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın, saat ve banka hesap cüzdanı bulundu.

Araştırma sonucu, şüphelinin Kırklareli'de bir kişiyi telefonla arayıp dolandırdığı belirlendi.

Şüpheli, Kırklareli'den gelen ekiplere teslim edildi.