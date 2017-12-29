Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Silopi'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında, toprağa gömülü 50 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 havan mühimmatı ve Obüs gereci ele geçirildi.

Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta ise 23 dinamit lokumu, el bombası, patlatma düzeneği, 3 dürbün, 34 pil ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Skandal görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Skandal görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

Denizlerin en vahşileri

Denizlerin en vahşileri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA