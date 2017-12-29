Silopi'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında, toprağa gömülü 50 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 havan mühimmatı ve Obüs gereci ele geçirildi.

Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta ise 23 dinamit lokumu, el bombası, patlatma düzeneği, 3 dürbün, 34 pil ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.