Silopi'deki darbe girişimi davasında eski albay Temiz savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde (ÖKHÜ) yaşananlara ilişkin haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istenen 15'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep'te devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde Pazartesi görülmeye başlayan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık ve TBMM adına katılan avukatlar da hazır bulundu.

İddianamede, darbe girişimi gecesi dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel'i derdest etmek için helikopterle gelen ekibi karşılayacağı belirtilen dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı tutuklu sanık eski albay Murat Temiz dinlendi.

Eski albay ifade verdi

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Temiz, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Atılı suçlamaları kabul etmeyen Temiz, 15 Temmuz akşamı sözde "sıkı yönetim emri"ni aldıklarında durumu Temel'e ilettiğini onun emriyle birliklere "Emir komuta dışına çıkılmayacak" mesajı çektiğin ifade ederek, "Eğer kötü niyetli olsaydım. Mesajı çekmezdim ve bundan Metin Temel Paşa'nın haberi dahi olmazdı." dedi.

İlerleyen saatlerde Korgeneral Temel'in makamında dönemin İl Jandarma Komutanı ile bulundukları sırada helikopter sesi duyduklarını ifade eden Temiz, kışlada güvenlik önlemleri aldırdıklarını ve gelen helikopterin normal şekilde karşılanmadığını söyledi.

Duruşma kapsamında ifade veren sanıklardan eski kurmay yarbay Celal Koca'nın olayı çok iyi anlattığını bu nedenle bu kısmı anlatmayacağını aktaran Temiz, şöyle devam etti:

"Piste yönlendirdiğim korumalardan yanıt gelmeyince 3-5 dakika sonra İl Jandarma Komutanıyla piste gittik. Piste vardığımızda helikoptere telsizle çağrı yaptı ancak cevap gelmedi. Sonradan öğrendiğime göre koruma, Temel Paşa'nın emir astsubayına bilgi vermiş. Benim helikopterin 20-30 metre ilerisinde durup izlediğim bilgisi doğru değildir. Telefon çaldı, kayıtlı olmayan bir numarada aradı. Ne söylediğini anlamadım. İsmail gibi bir şey söyledi, kapandı. Helikopter kalktıktan sonra koruma bize helikopterde yaralı olduğunu söylediklerini iletti. Daha önce Silopi ÖKHÜ'den hiç yaralı gelmemişti. Daha sonra öğrendiğime göre, helikopter Otluca'dan yakıt ikmali yapıp tekrar Van'a yönelmiş ancak ateş açıldığı için Silopi'ye dönmüş."

Mahkeme başkanı HTS kayıtlarını sordu

Mahkeme Başkanı Akın Akkaya, HTS kayıtlarında timdeki Hüseyin Özyıldırım'ın telefonundan arandığının ve 48 saniye görüşme olduğunu sorması üzerine sanık Temiz, o gün çok fazla görüşme yaptığını hangi saatte kiminle görüştüğünü hatırlamadığını ancak bir defa "İsmail" isminde birisinin aradığını ancak söylenenlerin anlaşılmadığını öne sürdü.

Daha sonra karargahta bulunan kobra ekibini görevlendirdiklerini ve gelmesi halinde "vur" emri verildiğini söyleyen Temiz, "Karargaha döndüğümüzde mesajlar gelmeye devam etti. Bazısında darbe girişimi olduğu bazısında sıkı yönetim emrini dinlemeyenler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi. Karargahta hiçbir şekilde kalkışma ya da araç hareketi olmadı. Olaydan 5 gün sonra gözaltına alındı." diye konuştu.

Başkan Akkaya'nın "Semih Terzi'yi tanıyor muydunuz?" sorusuna sanık Temiz, "sadece sima olarak" yanıtını verdi.

Telefon numarasını tutuklu sanık İsmail Çevik'e verdiğinin hatırlatılması üzerine Temiz, arandığı telefonun makam telefonu olduğunu ve bulunmasının çok kolay olacağını savundu.

Gizli tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren kişilerin beyanlarında isminin geçmesini de kabul etmeyen Temiz, suçlamaların mesnetsiz olduğunu savundu.

Başbakanlık avukatının "Helikopterle gelen timin darbe girişimine katıldığı yönünde fikir oluşturdu mu?" sorusuna sanık Temiz, "Darbe değil ama olağanüstü bir şey olduğunu anladık." cevabını verdi.