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Silopi´deki kazada ölen 9 Iraklı'nın cenazesi uçakla Ankara´ya gönderildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ölen Iraklı 9 Türkmen'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından havayolu ile Ankara´ya gönderildi.

  • DHA
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Habur Gümrük Kapısı ile Silopi arasındaki çevreyolunun 6´ncı kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3´ü çocuk 9 kişinin cenazesi, dün Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından, bugün saat 03.00'te Mardin'e gönderildi. Silopi Belediyesi'ne ait cenaze araçları ile Mardin'e getirilen 9 cenaze, ülkelerine gönderilmek üzere havayolu ile Ankara'ya gönderildi. 

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