Silopi´deki kazada ölen 9 Iraklı'nın cenazesi uçakla Ankara´ya gönderildi

Habur Gümrük Kapısı ile Silopi arasındaki çevreyolunun 6´ncı kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3´ü çocuk 9 kişinin cenazesi, dün Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından, bugün saat 03.00'te Mardin'e gönderildi. Silopi Belediyesi'ne ait cenaze araçları ile Mardin'e getirilen 9 cenaze, ülkelerine gönderilmek üzere havayolu ile Ankara'ya gönderildi.