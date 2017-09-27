Silopi-Habur bölgesinde gece tatbikatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısıyakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tır parkının karşısındaki alanda yürütülen tatbikat, onuncu gününe girdi.

Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler ilk defa gece tatbikatı yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına dün başlandığı ve tatbikatın bu safhasının, bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ile unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.