Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat onuncu gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda yürütülen tatbikat, onuncu gününe girdi.

Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler belirlenen hedefe taarruz tatbikatı yaptı.