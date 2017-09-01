Silvan'da lastiği patlayan minibüs refüje çarptı: 15 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lastiği patlayan minibüsün refüje çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
- AA
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinden Diyarbakır'a gelen Metin İzci yönetimindeki 21 S 0471 plakalı minibüs, Silvan-Diyarbakır karayolunun 11. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı.
Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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