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Silvan'da ekili alanları dolu vurdu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ilçede ekili olan tarlalara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

  • DHA
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Silvan'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Şiddetli dolu yağışı, Boyunlu köyündeki ekili tarlalara ve meyve ağaçlarının olduğu bahçelere zarar verdi. İlçede aniden bastıran dolu yağışının ardından ekili tarlaların bazı yerleri beyaza bürünürken, dolunun İri taneli olması nedeniyle ekinler zarar gördü.
 
 
Boyunlu köyünde yaşayan Muhittin Simpil, öğlen saatlerinde yağan yağmurun ardından 5 dakika süren dolu yağışının ekili tarlalara zarar verdiğini belirterek, "Meyve ağaçlarımız zarar gördü. Dolu yağışı, bahçelerimizde ise yeni ekili olan sebze fidelerine zarar verdi. Ekili olan tarlalarımızdaki ürünü toplamadan dolu yağışı oldu. Bu nedenle ekinlerimizi toplayamadan bu zararla karşılaştık. Şimdi ne yapacağımız şaşırdık" dedi.
 

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