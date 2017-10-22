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Silvan'da izinsiz uçurulan 'drone' düşürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, güvenlik noktasına gece 01.30 sularında havadan ne olduğu belirsiz bir cisim yaklaştı. Karanlıkta zor farkedilen ve izinsiz uçurulan bir 'drone' saptanan cisim, güvenlik güçlerince düşürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekel Mahallesi'nde güvenlik noktası yakınlarında izinsiz uçurulan "drone" tespit etti.
 
Güvenlik güçleri, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen "drone"u ateş açarak düşürdü.
 
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, AA muhabirine, gece saat 01.30 sıralarında izinsiz uçurulan "drone"un açılan ateş sonucu düşürüldüğünü ve inceleme başlatıldığını söyledi.
 
Çelik, bazı haber sitelerinde yer alan "Silvan Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı" şeklindeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.
 

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