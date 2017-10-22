Silvan'da izinsiz uçurulan 'drone' düşürüldü Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, güvenlik noktasına gece 01.30 sularında havadan ne olduğu belirsiz bir cisim yaklaştı. Karanlıkta zor farkedilen ve izinsiz uçurulan bir 'drone' saptanan cisim, güvenlik güçlerince düşürüldü.