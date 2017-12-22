Şimdi moda Doğu Ekspresi'yle Kars yolculuğu

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını kullanan tren, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından ilk olarak Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tren istasyonuna geldi. İstasyondaki kalabalık, trenin durmasıyla vagonlara girerek yolculuk yapanlara karanfil dağıttı.

Burada bir süre bekleyen Doğu Ekspresi treni, daha sonra gittiği Kars Garı'nda da aynı şekilde karşılandı. Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte turizm açısından son dönemde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın desteğiyle kentin şu anda hak ettiği yere geldiğini belirten Doğanay, "Kars'taki turizmi 12 aya yayarak yaz aylarında bu tren olayını canlı tutmak istiyoruz. Şu anda şubat ayına kadar Kars'ta yer yok, otellerimiz doldu.

Kars'ta turizm 12 ay nasıl yapılır, ona doğru gidiyoruz. Kars ve bölgeyi turizmde bir numara yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

YER BULMAK ÇOK ZOR

Kars Oteller ve Lokantacılar Derneği (KARSOD) Başkanı Halit Özer de Doğu Ekspresi trenine ilginin artmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, "Bir zamanların hüsranlı ve sıkıntılı olan Kars yolculukları artık yerini maceraya, keyfe bırakmış. Bu dönemde Kars'a gelen Doğu Ekspresi trenlerinde yer bulmak çok zor, sefer ve vagon sayılarının artmasına rağmen insanlar yer bulmakta zorluk çekiyor." ifadelerini kullandı. Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş da Bakan Ahmet Arslan'ın talimatıyla son günlerde Doğu Ekspresi treniyle bölgeye gelmek için yoğun ilgi gösterildiğini, bunun turizm açısından sevindirici olduğunu söyledi. Yolculardan Handan Kavalcı da keyifli ve güzel manzaralarla dolu yolculuğun ardından Kars'a ulaştıklarını dile getirerek, çok güzel karşılandıklarını anlattı.