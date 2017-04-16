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Simge kamyonetin sahibi Şerife Boz oyunu kullandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Taksim’deki Demokrasi Nöbetine kendi kullandığı hafriyat kamyonuyla giderek bir sembol olan Şerife Boz, tarihi referandumda oyunu kullandı. Kullandığı kamyonet müzeye konulan Boz, “Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın diye oyumu kullanıyorum” dedi.

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15 Temmuz Darbe girişimine karşı duruşuyla bir sembol haline gelen, 51 yaşındaki Şerife Boz, Taksim Meydanı’ndaki Demokrasi Nöbetine kendi kullandığı ve yakınları ile komşularını doldurduğu hafriyat kamyonu gitmişti.

Demokrasi nöbetinde kullandığı hafriyat kamyonu 15 Temmuz müzesine konulan Şerife Boz, bugün tarihi referanduma eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanmak üzere Osman Faruk Verimer İlkokuluna geldi.

Yeni bir kamyonet aldıklarını ancak kolunun kırılması nedeniyle araç kullanamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Boz, “Rabbim hayırlara vesile etsin. 15 Temmuz’da olduğu gibi kamyonumu alıp buraya gelmek isterdim ama kolum kırıldı, kamyonumu müzeye aldılar. Aynı şekilde buraya da gelmek isterdi. Bugünse kararların erken alınması için, vatanım milletim bayrağım için, istikbal istiklal için, güçlü bir Türkiye için, 15 Temmuzların yaşanmaması için oyumu kullanacağım. Vatanıma milletime böyle bir hayırlı bir iş yaptığım için çok mutluyum ” dedi.

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