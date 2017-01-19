Simit sattık, vatanı satmadık demişti! Dayak yedi

Kocaeli’de simitçilik yaparak geçimini sağlayan ve bir günlük gelirinin tamamını 15 Temmuz şehitlerini ailelerine bağışlayan Erkan Ayhan, kendisine simit sattırmak isteyen fırın sahibi tarafından darp edildiğini söyledi.

BİZİM İÇİN SATACAKSIN!

“Simit sattık, su sattık ama vatanı satmadık” sözüyle bir günlük gelirinin tamamını 15 Temmuz darbe şehitleri ailelerine bağışlayan simitçi Erkan Ayhan, tüm Türkiye’de tanınmıştı. Kocaeli’nin Derince ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan ve müşterileri tarafından çok sevilen Ayhan, önceki günlerde darp edildi. Erkan Ayhan, Derince sokaklarında simit sattığı esnada yanına yaklaşan araçtan inen 2 kişi tarafından, “Kandıra’da bizim için simit satacaksın” denilerek darp edildiğini iddia etti.

Çenedağ mahallesi Denizciler caddesi önünce meydana gelen olayda iddiaya gören Erkan Ayhan’ın yanına gelen 2 kişi önce konuşmak istedi. Ayhan’a daha önce simit sattığı Kandıra’ya geri dönmesini ve kendilerine ait fırından simit alarak satış yapmasını teklif ettiler. Ayhan ise Derince’de tedavi gördüğü için ilçeden ayrılamayacağını söyleyerek teklifi reddetti. Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu Erkan Ayhan, 2 kişi tarafından feci şekilde darp edildi.

KABUL ETMEYİNCE DÖVDÜLER

Bunun üzerine Derince Polis Karakolu’na giderek şikayetçi olduğunu ifade eden Erkan Ayhan, “Ben 1.5 yıldır Derince’de simit satıyorum. Daha önce Kandıra’da simit satışı yapıyordum. Beni Darp eden şahıs Kandıra’da çalıştığım fırın sahibi. Daha önce yaz sezonunda 3 ay orada çalışmıştım. Paramı alamadığım ve hastalığımın tedavisi için Derince’ye yerleştim. Burada fazla satış yaptığımı öğrendikleri için beni geri getirmek istediler. Kabul etmeyince beni darp ettiler. Daha sonra arabaya bindirmeye çalıştılar. Ancak ben bağırınca cebimdeki bir miktar parayı alarak kaçtılar” dedi.

Darp raporuyla karakola giderek şikayetçi olması sonrasında polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.