Şimşek: MTV zammı sadece 2018'de alınacak araçlar için geçerli
Bakan Şimşek, yüzde 40'lık MTV zammını sadece 2018'de alınacak yeni araçlar için geçerli olacağını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katıldığı programda MTV zammıyla ilgili açıklamada bulundu. ''Yanlış anlaşıldı, %40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli" dedi.
Özel bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, 2018’den önce alınan araçlardaki MTV’nin mevcut yeniden değerleme oranında artacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilebileceği yönündeki sözleriyle ilgili Şimşek, "Bugün Bakanlar Kurulu var, Sayın Başbakanımız ile Bakanlar Kurulu bu konuyu değerlendirir" dedi
2018'de savunmaya ek 18 milyar lira civarında harcama yapılacağını belirten Şimşek, savunma sanayi fonunun 2018'de 8 – 9 milyar TL açık verebileceğini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.