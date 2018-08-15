Sincar'da sınır ötesine düzenlenen operasyona, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi TSK, Sincar'da terör hedeflerini yerle bir etti. Operasyona 31 Temmuz'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi verildi. Hava hareakatında PKK'nın Sincar Sorumlusu İsmail Özden öldürülürken, ilk kez kırmızı listede aranan bir terörist yurt dışında etkisiz hale getirilmiş oldu.