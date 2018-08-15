Sincar'da sınır ötesine düzenlenen operasyona, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi
TSK, Sincar'da terör hedeflerini yerle bir etti. Operasyona 31 Temmuz'da Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi verildi. Hava hareakatında PKK'nın Sincar Sorumlusu İsmail Özden öldürülürken, ilk kez kırmızı listede aranan bir terörist yurt dışında etkisiz hale getirilmiş oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, akşam saatlerinde PKK'nın karargah olarak kullandığı Sincar'a hava harekatı düzenledi. Çok sayıda savaş uçağının katıldığı operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.
Operasyonda kırmızı listede aranan PKK'nın Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in öldürüldüğü açıklandı.
TSK, Sincar'daki hava harekatıyla ilk kez kırmızı listede aranan bir teröristi etkisiz hale getirilmişi oldu.
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