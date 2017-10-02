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Sınıf arkadaşının videosunu çekip şantajda bulunan 3 liseli öğrenci hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de aynı sınıfta okuyan kız arkadaşına şantaj ve tacizde bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 lise öğrencisine ayrı ayrı hapis cezaları verildi.

  • İHA
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davada tutuksuz sanıklar M.C.Ş.(17), O.K.(15) ile M.Y.(15) ve mağdur B.Ş. (15) mahkeme salonunda hazır bulundu.
 
10 Kasım'da bir lisede meydana gelen olayda iddiaya göre, B.Ş. isimli kız öğrenciyi başka sınıftan bir öğrenci ile uygunsuz vaziyette gören ve o anları kameraya çeken 3 lise öğrencisi, bu görüntüyü kızın ailesine göstermekle tehdit ederek cinsel tacizde bulundu. Okul yetkilileri video ve görüntülere el koyarak, mahkemeye başvuruda bulundu.
 
Mağdur B.Ş, mahkemede sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtirken, sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.
 
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu 'şantaj' ve 'taciz' suçlarından M.Ş.'ye 3 yıl 9 ay, O.K. ve M.Y.'ye de ayrı aryı 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanık öğrencilere verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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