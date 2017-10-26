Sınıfta bozkurt işaretli fotoğrafını paylaşan ücretli öğretmenin işine son verildi

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ndeki bir okulda, akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmen Ö.D.'nin işine son verildi, hakkında inceleme başlatıldı.

Bismil ilçe merkezindeki bir okulda ücretli öğretmenlik yapan Ö.D., sınıftaki akıllı tahtanın önünde bozkurt işareti yaparken fotoğrafını çektirdi, bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, konunun hassasiyeti nedeniyle ücretli öğretmen Ö.D.'nin işine son verdi, hakkında inceleme yapılması için bir müfettiş görevlendirdi.