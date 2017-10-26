Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sınıfta bozkurt işaretli fotoğrafını paylaşan ücretli öğretmenin işine son verildi

Diyarbakır'da akıllı tahta önünde bozkurt işareti yapan öğretmenin işine son verildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ndeki bir okulda, akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmen Ö.D.'nin işine son verildi, hakkında inceleme başlatıldı.

Bismil ilçe merkezindeki bir okulda ücretli öğretmenlik yapan Ö.D., sınıftaki akıllı tahtanın önünde bozkurt işareti yaparken fotoğrafını çektirdi, bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, konunun hassasiyeti nedeniyle ücretli öğretmen Ö.D.'nin işine son verdi, hakkında inceleme yapılması için bir müfettiş görevlendirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derik'te okul müdürü ve asker, birlikte okulu boyadı

Derik'te okul müdürü ve asker, birlikte okulu boyadı

Dalgalar şoke etti!

Dalgalar şoke etti!

Nasıl yapıldığı bilinmeyen gizemli yerler

Nasıl yapıldığı bilinmeyen gizemli yerler

Mesut Özil'den Türkiye itirafı

Mesut Özil'den Türkiye itirafı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA