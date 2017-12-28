Sınıftaki dayak görüntüsü sonrası öğretmen hakkında karar verildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğrenciye dayak görüntüsü sonrası öğretmen hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması tepkiye neden oldu.
Görüntülerde öğrenciyi yazı tahtasının önüne çekerek diz çöktüren öğretmen, peş peşe tokat atıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın selameti açısından öğretmen S.K.'nin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.
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