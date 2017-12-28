Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sınıftaki dayak görüntüsü sonrası öğretmen hakkında karar verildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğrenciye dayak görüntüsü sonrası öğretmen hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması tepkiye neden oldu.
 
Görüntülerde öğrenciyi yazı tahtasının önüne çekerek diz çöktüren öğretmen, peş peşe tokat atıyor.
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın selameti açısından öğretmen S.K.'nin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li vekil Aldan'a 15 Temmuz kahramanlarına hakaretten soruşturma açıldı

CHP'li vekil Aldan'a 15 Temmuz kahramanlarına hakaretten soruşturma açıldı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

Piyangonun kimseye hayrı olmadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA