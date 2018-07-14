Sınır beton bloklarla kapatıldı, kaçakçılık sonlandırıldı
Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattının tamamı, modüler beton blokların birleştirilmesiyle oluşturulan duvarlarla kapatıldı. Sınır hattının duvarlarla kapatılması bölgedeki güvenlik güçlerine de rahat nefes aldırdı. Kafes tel, hendek ve aydınlatma sistemi ile desteklenen önlemlerle birlikte, 24 saat teknolojik cihaz ve araçlarla güvenlik güçlerinin denetimi sınır hattında kaçakçılığı da sonlandırdı. Kaçakçılığın neredeyse tamamen bittiği bölgede 'Hudut namustur' ilkesiyle görevli asker ise olası terörist saldırılara karşı eli tetikte görevini titizlikle sürdürüyor.
- DHA
KAÇAKÇILIK SONA ERDİ
ASKERİN ELİ TETİKTE, GÖZÜ SINIRDA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile Türkiye sınırına yakın noktadaki Suriye topraklarında bulunan terör örgütleri de bölgeden temizlendi. Geçmişte terör örgütlerinin roket ve havanlı saldırıları ile sınır kentlerinde yaşanan tehdit, TSK'nın düzenlediği harekâtlar ile ortadan kaldırılırken, sınır hattında görevli Mehmetçik ise olası terör saldırılarına karşı teyakkuz durumunu sürdürüyor. 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutan Mehmetçik, sınırın Suriye tarafını termal kameralar, İnsansız hava araçları ve drone'lar ile sürekli izliyor. Teknolojik cihazlarla sınırda kuş uçurmayan Mehmetçik aynı zamanda sınır hattında 360 derece görüntü kaydı alınabilen zırhlı muharebe aracıyla da devriye görevi yapıyor.
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