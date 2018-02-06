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Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Afrin harekatı kapsamında sınırın sıfır noktasına çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları sevk edildi.

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TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TOPÇU BİRLİKLERİ BOMBALIYOR

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliklerince vuruluyor.

SINIRA SEVKİYAT

Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgeden dumanlar da yükseliyor. Öte yandan, harekat kapsamında kente gelen çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat kamyonları da güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

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