Sınır hattında "güvenlik duvarı"
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde beton duvar örme çalışması sürüyor.
- AA
Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında bulunan Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki sınır hattında geçen ay iş makineleriyle başlatılan zemin hazırlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton blokların örülmesine başlandı.
Çalışmaların sürdüğü sınır bölgesinde güvenlik güçlerince önlem alındığı görüldü.
Kaçakçılık ve yasa dışı geçiş girişimlerin yaşandığı sınır hattı boyunca her biri 2 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde seyyar bloklar yerleştiriliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.