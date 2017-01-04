Edirne'deki sýnýr kapýlarýnda geniþ güvenlik önlemleri alýndý
Ýstanbul Ortaköy'de 39 kiþinin hayatýný kaybettiði terör saldýrýsýný gerçekleþtiren teröristin yurt dýþýna kaçma giriþiminde bulunma ihtimali nedeniyle Edirne'deki sýnýr kapýlarýnda geniþ güvenlik önlemleri alýndý.
Edirne Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi ekipleri, Kapýkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve Ýpsala sýnýr kapýlarýnýn giriþlerinde kontrol noktalarý oluþturdu, uzun namlu silahlarla kontrollere baþladý.
Gümrüklerde görevli polis ekipleri de ellerinde teröristin fotoðraflarýyla kontrollerini sürdürüyor.
Ayrýca teröristin fotoðraflarý pasaport kontrol peronlarýna asýldý.
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