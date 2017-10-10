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"Hain general" sınır kapısını beton bariyerle kapatmış

Darbeci hain Semih Terzi'nin talimatıyla, Erbil'deki özel kuvvetler birliğinin ülkeye girişini engellemek için sınır kapısını beton bariyerle kapatmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, aralarında eski  subayların da yer aldığı 14'ü tutuklu 19 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun  beraberinde başka suç işleme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan  kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini  ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Terör  örgütüne üye olmak" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar  hapis cezası istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
Gazetevatan'ın geçtiği habere göre, iddianamede, 15 Temmuz 2016'da askeri hiyerarşi dışında, kendilerini  "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanımlayan FETÖ üyesi "üniformalı teröristler"  tarafından, anayasayı askıya alarak seçilmiş cumhurbaşkanını görevden almak,  Meclis ve hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı silahlı darbe  teşebbüsünde bulunulduğu hatırlatıldı.
 
Özel Kuvvetler Karargahı'nı ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer  Halisdemir tarafından etkisiz hale getiren darbeci general Semih Terzi'nin 15  Temmuz saat 22.00 sıralarında Silopi'deki üsten helikopterle Diyarbakır'a hareket  ettiği belirtilen iddianamede, Terzi'nin buradan ayrılırken birliğin yetkisini  tutuklu sanık eski yarbay Celal Koca'ya bıraktığı kaydedildi.
 
SİLAHLARA SUSTURUCU TAKILDI
 
Terzi'nin karargahtan ayrılmasının ardından Koca'nın üste görevli  personeli odasına alarak "hükümetin ülkeyi kaosa sürüklediğini" söylediği  bildirilen iddianamede, saat 22.40 sıralarında  karargahtan bir grup askerin  kamuflajlı şekilde ve silahlarına susturucu takarak helikopterle Siirt'e doğru  yola çıktığı ifade edildi.
 
İddianamede ayrıca Hakkari'den Siirt'e gelmesi planlanan dönemin Van  JandarmaAsayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin  Temel'i etkisiz hale getirmeyi hedefledikleri belirtildi.
 
Korgeneral Temel'in helikopterle karargahının konuşlu olduğu Van'a  gitmesi üzerine şüphelilerin de Terzi'nin talimatıyla rotayı Van'a çevirdiği  ifade edilen iddianamede, karargaha inen şüphelilerin karşılarında asker ve  polisleri görünce "helikopterde apandisiti patlayan bir yaralının olduğunu"  söyledikleri kaydedildi.
 
İddianamede, sanıkların Temel'e ulaşamayacaklarını anlayınca izin  beklemeden havalandığı ve Hakkari'de yakıt ikmali yaparak Silopi'ye döndüğü  bilgisine yer verildi.
 
FORKLİFTLE SINIR GEÇİŞİNİ KAPATMIŞLAR
 
İddianamede ayrıca dönemin Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan  2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, bu sırada Erbil'de görevli  Tuğgeneral Halil Soysal'ı arayarak, Silopi'ye gitmesi ve yetkiyi devralması talimatı verdiğine değinildi.
 
Koca'nın da tutuklu sanık eski binbaşı Necmettin Berk'i arayarak,  Habur Sınır Kapısı'na gidip Soysal'ı engellemesini istediği kaydedilen  iddianamede, şu ifadeler yer aldı:
 
"Şüpheli Celal Koca, Tuğgeneral Halil Soysal'ın komutayı devralacağını  öğrenmesi üzerine, saat 00.30 sıralarında Habur Gümrük Kapısı'ndaki Özel  Kuvvetler görevlisi tutuksuz sanık yüzbaşı Koray N'yi arayarak, Semih Paşa'nın  emri olduğunu belirtip, eski binbaşı Necmettin Berk'in ekibi dışında sınırdan  askeri araç geçişi yapılmayacağı,Halil Paşa gelse dahi geçişinin engelleneceği  emrini vermiştir. Bunun üzerine Koray N. ve ekibindeki tutuksuz sanık Hamza  Ö'nün, Mehmet D. ve Ufuk Ç'yi de alarak Habur Gümrük Kapısı'na gidip forklift ve bir aracı kullanarak yolu kapattığı ancak Halil Soysal ve beraberindekilerin  sanıklarla görüştükten sonra saat 03.00 sıralarında kapıdan geçtikleri,  Silopi'deki karargaha gidip Koca'yı yakaladıkları ve bir odada muhafaza altına  aldıkları anlaşılmıştır."
 
Karargahtaki bazı kameraların çalışmadığının belirlendiğine işaret  edilen iddianamede, Habur Sınır Kapısı'ndaki kamera görüntüsünde ise forklift ile  beton bariyer taşınarak yolun kapatıldığının yer aldığı belirtildi.
 
Korgeneral Temel ile Tuğgeneral Soysal'ın müşteki olarak yer aldığı  dava, güvenlik gerekçesiyle Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

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