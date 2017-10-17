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Sınır karakolunda kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti

Hatay'da sınır karakolunda görev yapan bir asker geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesindeki Görentaş Sınır Karakolunda vatani görevini yapan Jandarma Piyade Er Cihan Sezen bugün sabaha karşı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
 
Cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Sezen'in, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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