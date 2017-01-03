Sinir krizi geçiren annesi bayılınca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Aksaray’da eski arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini iddia eden alkollü kadın yol ortasında sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerinin müdahalesine izin vermeyen alkollü kadın baygınlık geçirirken, 11 yaşındaki oğlu korku ve gözyaşları içinde polise yaşananları anlattı.

Olay, Cumhuriyet Bulvarı Baysan Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce birlikte yaşadığı arkadaşı Gül Dede A'dan (48) ayrılan Emine Ç. (30), şahsın evine geldiğini ve kendisini sürekli olarak rahatsız ettiğini belirtirken, Gül Dede A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Emine Ç. olay yerinde sinir krizi geçirirken, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Gül Dede A. olay yerinden kaçarken, sinir krizi geçiren kadın ilk olarak vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmek istedi. Alkollü olan ve sinir krizi geçiren Emine Ç. kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine müdahale ederken, kendini yerden yere atarak park halindeki otolara zarar verdi. Polis ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu Emine Ç. sakinleştirilirken, bir markette aniden baygınlık geçirdi.

"Annem ayrılınca rahatız edip duruyordu"

Olayların yaşandığı sırada annesinin yanından bir saniye bile ayrılmayan 11 yaşındaki oğlu Y.Ç. ise, annesinin baygınlık geçirmesi ile gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerine bilgi veren Y.Ç, korku ve gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Annesinin Gül Dede A. ile eskiden ilişki yaşadığını anlatan Yunus Ç, "Adam bizi eskiden beri rahatsız edip duruyor. Annemle eskiden ilişki yaşıyordu. Sonra annem bu adamdan ayrılmak istedi ve ayrıldı. Sonra ikide bir böyle gelip duruyordu” dedi.

Baygınlık geçiren Emine Ç. de olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının aşırı derecede alkollü olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kadının üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Gül Dede A'nın peşine düştü.