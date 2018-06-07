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Sınır ötesi görev şark hizmetinden sayılacak

Emniyet personelinin sınır ötesinde görev yaptığı süre, şark hizmeti süresinden sayılacak.

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"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan personelin bu hizmetleri, ikinci bölge (şark) hizmeti süresinden sayılacak.

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