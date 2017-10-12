Sınır ötesine yardım

Beşir Derneği Suriye'nin Azez, Bab ve Cerablus bölgesindeki çadırlarda yaşayan insanlara gıda ve kıyafet yardımında bulundu.

Derneğin Kilis Temsilcisi Mehmet Ali Bekan, Halepli ailelere yardım etmeye devam ettiklerini söyledi.

Zor şartlarda çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların yanında olmayı amaçladıklarını dile getiren Bekan, şunları kaydetti:

"Suriyeli kardeşlerimiz çok zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Hayırseverlerimiz sayesinde Azez, Bab ve Cerablus'taki 3 bin 100 aileye gıda ve kıyafet yardımlarımızı dağıttık. Oradaki insanlarını her zaman destek verilmesi gerekiyor. Çok şükür bu noktada Türk milleti çok duyarlı. Her zaman mağdur ve mazlum insanların yanında duruyor. Biz de yardım kuruluşu olarak bağışlanan yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz."

Bekan, bunun yanı sıra Azez ve Cerablus'taki kamplara her gün 14 bin kişilik yemek ve 45 bin ekmek gönderdiklerini sözlerine ekledi.