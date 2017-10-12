Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sınır ötesine yardım

Sınırda yaşayan 3 bin 100 Suriyeliye gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşir Derneği Suriye'nin Azez, Bab ve Cerablus bölgesindeki çadırlarda yaşayan insanlara gıda ve kıyafet yardımında bulundu.

Derneğin Kilis Temsilcisi Mehmet Ali Bekan, Halepli ailelere yardım etmeye devam ettiklerini söyledi.

Zor şartlarda çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların yanında olmayı amaçladıklarını dile getiren Bekan, şunları kaydetti:

"Suriyeli kardeşlerimiz çok zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Hayırseverlerimiz sayesinde Azez, Bab ve Cerablus'taki 3 bin 100 aileye gıda ve kıyafet yardımlarımızı dağıttık. Oradaki insanlarını her zaman destek verilmesi gerekiyor. Çok şükür bu noktada Türk milleti çok duyarlı. Her zaman mağdur ve mazlum insanların yanında duruyor. Biz de yardım kuruluşu olarak bağışlanan yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz."

Bekan, bunun yanı sıra Azez ve Cerablus'taki kamplara her gün 14 bin kişilik yemek ve 45 bin ekmek gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Servis minibüsünün metrobüs durağına çarptığı anlar kamerada

Servis minibüsünün metrobüs durağına çarptığı anlar kamerada

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA