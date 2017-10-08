Sınıra askeri personel ve araç sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden demiryolu ile İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaşan tanklar, askeri personel tarafından askeri tırlara yüklenerek, alınan güvenlik önlemleri altında konvoy halinde hareket etti. İskenderun’dan hareket eden askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.