Sınıra askeri sevkiyat sürüyor
Hatay sınır bölgesine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden demiryolu ile İskenderun İstasyonu’na ulaşan askeri araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirilerek güvenlik önlemleri altında konvoy halinde hareket etti. İskenderun’dan hareket eden askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
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