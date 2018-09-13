Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sınıra Fırtına obüs topları sevk edildi

Kilis’ten, Hatay’ın İdlib sınırına Fırtına obüs topları sevk edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kilis’teki, Sınır karakollarından askeri tıra yüklenen Fırtına obüs topları, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis-Hatay karayolunu takip ederek, Hatay’ın İdlib sınırına doğru gitti. Fırtına obüs toplarının İdlib sınırına konuşlanacağı, sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hatay´daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Hatay´daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler

Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA