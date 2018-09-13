Sınıra Fırtına obüs topları sevk edildi
Kilis’ten, Hatay’ın İdlib sınırına Fırtına obüs topları sevk edildi.
- İHA
Kilis’teki, Sınır karakollarından askeri tıra yüklenen Fırtına obüs topları, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis-Hatay karayolunu takip ederek, Hatay’ın İdlib sınırına doğru gitti. Fırtına obüs toplarının İdlib sınırına konuşlanacağı, sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.
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