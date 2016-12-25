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Suriye sınırına askeri sevkıyat

Suriye sınırındaki askeri birliklere sevkıyat kapsamında tırlarla yola çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçları, Kocaeli'ye ulaştı.

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Alınan bilgiye göre, zırhlı araç taşıyıcı tırlarla İstanbul'dan yola çıkarılan 10 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve 8 zırhlı muharebe aracı (ZMA), Kartepe ilçesi tren istasyonuna getirildi. Burada vagonlara yüklemesi yapılan zırhlı araçların sevkıyatının demiryolu üzerinden sağlanacağı, sevkıyatın yarın da devam edeceği öğrenildi.

 

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