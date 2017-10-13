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Hatay sınırında düşen uçağın Suriyeli pilotu Albay Mehmet Sufhan serbest bırakıldı

Hatay sınırında düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

  • İHA
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Hatay sınırında düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Mart 2017 Cumartesi günü Hatay’ın Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Mehmet Sufhan’ın (56) çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Suriyeli pilot Albay Mehmet Sufhan Hatay 3.Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’sınır ihlali ve casusluk faaliyeti’ yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriyeli Albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak Hatay Cezaevi’ne gönderilmişti.

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