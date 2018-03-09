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PKK/YPG'li 5 terörist, sınırdaki askerler tarafından etkisiz hale getirildi

Suriye'nin Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist, sınırdaki askerler tarafından etkisiz hale getirildi.

  • DHA
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Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinde, terör örgütü flamalarının bulunduğu kullanılmayan makarna fabrikasının binasında, 2'si kadın 5 kişilik terörist grubunu fark eden güvenlik güçleri, harekete geçti. Sınıra yakın binadan Ceylanpınar'a yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirtilen teröristler, birlikler tarafından ateş altına alındı. Gruptaki 1 erkek terörist, öldürülürken, 4'ü ise yaralandı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

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