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Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birlikleri, Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından, ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın 31. gününde Afrin bölgesindeki terör hedefleri bombalanmaya devam ediliyor. 
 
Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından harekete geçen TSK, Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinden ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini vurdu.
 
Harekatta stratejik öneme sahip Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha edildi. Fırtına obüsler de bölgede hazır bekletiliyor.
 
Öte yandan, mühimmat taşıyan askeri araçların da bölgeye sevk edildiği görüldü.

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