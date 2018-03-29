Sınırda gökkuşağı hayran bıraktı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır köylerinde, akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri büyüledi.
- İHA
Suriye sınırındaki mahallelerde akşam saatlerinde yağmurun ardından çıkan güneşle birlikte yapımı devam eden Reyhanlı Barajı üstünde gökkuşağı oluştu. Buğday tarlalarındaki yeşillikle buluşan gökkuşağı, görenleri büyüledi. Bir yandan güneş ve bulut, bir yandan yeşillik ve gökkuşağı görüntüleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağı yaklaşık 15 dakika kadar görülebildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.