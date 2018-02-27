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Sınırda konuşlu birliklere askeri sevkiyat yapıldı

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli kentlerdeki birliklerden gönderilen yaklaşık 40 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi.

Sınır hattına geçen zırhlı araçları kullanan askerler, kendilerine sevgi gösterinde bulunan vatandaşlara kornalarla karşılık verdi.

 

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