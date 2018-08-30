Sınırda polisi görünce kaçan 3 Suriyeli kovalamaca sonrası yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'den yasa dışı yollarla Adana'ya gelen Suriyelilere yönelik uygulama başlattı. Uygulamaya terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, narkotik suçlarla mücadele ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Özel harekat ve terör ekipleri uzun namlulu silah ile zırhlı araçlarla çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisler Güney Kuşak Bulvarı'nda başlatılan uygulamada Suriyelilerin iş yerlerini kontrol edip tek tek kimlik kontrolü yaptı. Polis Suriyelilerin kimlikleriyle birlikte fotoğraflarını çekip aynı kişi olup olmadığını da kontrol etti. Bulvar boyunca kontrol yapılırken polisi gören 3 Suriyeli kaçmaya başladı. Polis şahısların peşinden koştu. Polis önce bir kişiyi bulvar üzerindeki kaldırımda yakalayıp yere yatırarak gözaltına aldı. Daha sonra eller tetikte kovalama yapan polis iki şahsı da yaklaşık 500 metre ileride yakalayıp ekip aracına aldı. Şahısların kimlikleri olmadığı için kaçtığı anlaşıldı.

Ekipler, uygulama sırasında bütün Suriyelilerin kimliklerini kontrol ederken, şüphelendiği otomobillerde de arama yaptı.

100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada Suriye uyruklu şahıslara ait 53 iş yeri kontrol edildi, 472 kişinin sorgusu yapıldı. Sorgulanan şahıslardan başka illere kayıtlı 30 kişiye gerekli tebligatları yapıldı, kayıtsız olduğu tespit edilen 7 kişi kayıt altına alınmak üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.