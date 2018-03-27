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Sınırda yakalanan 2 Yunan askeri için tutukluğun devamına karar verildi

Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan askeri için tutukluğun devamına karar verildi.

  • DHA
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Yasadışı yollardan sınırı aşarak Türkiye' ye gelen Yunanistan sınırındaki Kastanies sınır kapısında görevli iki Yunan askeri için Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluğun gözden geçirilmesi duruşmasında tutukluluğun devamına karar verildi.

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