Sınırda yakalanan 2 Yunan askeri için tutukluğun devamına karar verildi

Yasadışı yollardan sınırı aşarak Türkiye' ye gelen Yunanistan sınırındaki Kastanies sınır kapısında görevli iki Yunan askeri için Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluğun gözden geçirilmesi duruşmasında tutukluluğun devamına karar verildi.
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