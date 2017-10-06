Sınırda yakalanan kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın alanda yurt dışına kaçış hazırlığındaki bir kişiyi tespit etti.

Yakalanan şüphelinin, yurt dışına çıkış yasağı bulunan Fırat Aksu (37) olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.