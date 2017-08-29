Sınırdaki duvara Türk Bayrakları ve Atatürk portresi çizildi

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin Akçakale ilçesi ile PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti arasında örülen modüler güvenlik duvarının üzerine askerler tarafından Türk Bayrakları ve Atatürk portresi çizildi.

İki tarafa Türk Bayrakları çizilirken bayrakların altına ise “Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır. Beklediğim, kardeşimdir evladımdır yuvamdır. Beklediğim, tarihimdir namusumdur atamdır. Beklediğim, şerefimdir özünde vatanımdır. Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır. Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır. Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden. Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden” dizeleri yazıldı.

Ortadaki beton duvar blokun üstüne ise Atatürk dev portresi resmedildi.