Adana’da ilkokulu öğrencileri, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiğe mektup yazıp moral verdi

Meryem Ali Öztürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ali Kıllı, Suriye sınırında görev yapan bir yüzbaşı arkadaşıyla görüşmesi sırasında çocukların yazdığı mektupların askerlerin moral ve motivasyonlarını yükselttiğini söylemesi üzerine, okulda bir çalışma başlattı.

İlkokul 2. sınıftan ortaokul 8. sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerden Suriye sınırında görev yapan askerlere milli birlik ve beraberlik, bayrak ve vatan sevgisi aşılamak amacıyla bir mektup yazması istendi.

Zor şartlar altında mücadele eden askerlere destek amacıyla yazılan mektuplar, sınırda görev yapan askerlere ulaştırıldı ve birer birer okundu.

Okul müdürü Ali Kıllı, askerlerin mektupları okumasının ardından çekilen fotoğrafların kendisine ulaşmasıyla birlikte sosyal medyada da paylaştı. Kıllı, “Bu fotoğrafları öğrencilerimizin de görüp sevinmesini istedim. Askerlerimize desteğin devam etmesi açısından görsünler, bilsinler ve tüm öğrencilere, öğretmenlere ve okullara örnek teşkil edecek bir çalışma olsun istedim. Mektupların sınırda görev yapan askerler tarafından okunmasının ardından da 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor paşamız öğrencilerimizin desteğini karşılıksız bırakmadı ve okulumuza teşekkür belgesi göndererek bizleri onurlandırdı” dedi.