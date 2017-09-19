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Sınırdaki tatbikat 2’nci gününde devam etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak’ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan tır parkı karşısındaki boş arazide dün başlattığı tatbikat 2’nci gününde devam etti.

  • İHA
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TSK’nın, Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki tır parkı karşısında bulunan boş arazide dün başlattığı tatbikat devam ediyor. Yaklaşık 100 askeri aracın katıldığı tatbikatın alanı genişletildi. Tatbikat alanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, geçen yıl kasım ayında Ankara'daki 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından bölgeye gönderilen tanklar belirlenen konumlara yerleştirildi. İş makineleri de askeri araçlar için mevzi kazmaya devam etti. Obüs topları ve 4'lü füze rampalarını taşıyan araçların da katıldığı tatbikat sürüyor.
 

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