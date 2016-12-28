Sınırdan geçmeye çalışan 929 kaçak yakalandı

Türkiye'nin kara sınırlarında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 929 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "Günlük faaliyetlere" yer verildi.

Buna göre, Suriye'den 849, Irak ve İran'dan da birer kişi, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçme girişiminde bulunurken yakalandı.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye teşebbüs eden ise 78 kişi hakkında işlem yapıldı.

Müdahaleler sırasında Irak sınırında 3 av tüfeği, 21 adet 62 milimetre çapında mühimmat, 3 bin 470 paket sigara, 9 kilogram gıda malzemesi, 139 adet kuş, İran hududunda ise 31 tüfek ele geçirildi.

TSK AÇIKLADI: 8 TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütünden kaçan 8 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari Şemdinli’de, Irak'taki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu kaydedildi.