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Sınırdan geçmeye çalışan terörist yakalandı

Suriye'den Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 kişi yakalandı.

  • İHA
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir teröristin Suriye sınırını geçeceği istihbaratını alan güvenlik güçleri bölgede önlemlerini arttırdı. Güvenlik güçleri, kırsal Mürşitpınar Mahallesi'nde Kobani’den Türkiye’ye geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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