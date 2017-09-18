Sınırın sıfır noktasında terör örgütü PKK/PYD protesto edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toplanan sığınmacılar, sınırın sıfır noktasındaterör örgütü PKK/PYD'ye karşı gösteri yaptı.

Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği öncülüğünde, aralarında Suriyeli Kürtlerin de bulunduğu yüzlerce sığınmacı, yoğun güvenlik önlemleri altında sınırın sıfır noktasında toplanarak sınırın karşı tarafında bulunan Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesindeki terör örgütünü protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ellerinde dövizler taşıyan sığınmacılar, Özgür Suriye Ordusu lehine sloganlar atarak PKK/PYD ve destekçilerine tepki gösterdi.

Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği Başkanı Hişam el-Mustafa, burada yaptığı açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, Rasulayn dahil olmak üzere PYD'nin işgal ettiği yerleri gerçek sahiplerine bırakmasını istedi.

ABD ve bazı ülkelerin de terör örgütüne silah yardımını bir an önce kesmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa, "Bizler, Arap, Kürt ve Türkmen Suriyeliler olarak, ülkemizde ne DEAŞ ne de PYD'yi istiyoruz. Bize yaptıkları zulüm yeter, insanları evlerinden yurtlarında ettiler, bu vahşetin son bulmasını istiyoruz. PYD insanların evlerini gasp ederek göç etmeye zorluyor. Çocukları zorla askere alıyor. Bunlara artık 'dur' denmesi gerekiyor." dedi.

Etkinliğe katılan Suriyeli aşiretlerin önde gelenleri de söz alarak, terör örgütü PKK/PYD'nin ülkelerinde gerçekleştirdiği zulmü anlattı.

Tekbirler getirerek, seslerini sınırın karşı tarafına duyurmaya çalışan kalabalık, daha sonra terör örgütünü simgeleyen görselleri yaktı.

Yaklaşık 1,5 saat süren programa katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da Türkiye olarak mazlum halklara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, terör örgütlerine tepki gösterdi.