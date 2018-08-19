Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 718 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, resmi internet sitesinden günlük faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, dün Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 456 kişi yakalandı. Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı geçmeye çalışan 43 kişi yakalanırken, Türkiye’den de Yunanistan’a geçmeye çalışan 179 kişi yakalandı. Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı geçmeye çalışan 40 kişi yakalanırken, İran sınırında bin 500 paket sigara ele geçirildi.