Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 718 kişi yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 718 kişinin yakalandığı bildirdi.
- İHA
Genelkurmay Başkanlığı, resmi internet sitesinden günlük faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, dün Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 456 kişi yakalandı. Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı geçmeye çalışan 43 kişi yakalanırken, Türkiye’den de Yunanistan’a geçmeye çalışan 179 kişi yakalandı. Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı geçmeye çalışan 40 kişi yakalanırken, İran sınırında bin 500 paket sigara ele geçirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.