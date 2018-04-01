Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 899 kişi yakalandı
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 899 kişi gözaltına alındı.
- AA
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri, kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 641 kişiyi, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 123 kişiyi yakaladı. Bu müdahalelerde, 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen 135 kaçak hakkında da yasal işlem yapıldı.
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